Velsen dreigt met rechtszaak tegen ov-staking: angst voor "maatschappelijke ontwrichting"

IJMUIDEN - De gemeente Velsen overweegt naar de rechter te stappen om de veerpont over het Noordzeekanaal tijdens de aankomende landelijke ov-staking in de vaart te houden. Dat stelt de gemeente in een brief aan de stakingsleiders.

Op 28 mei ligt het openbaar vervoer helemaal plat vanwege de grote staking voor een beter pensioen. Onder meer bij de NS en het GVB stoppen medewerkers 24 uur lang met werken.

Bereikbaarheidsramp voor de IJmond

Ook de veerponten over het Noordzeekanaal varen niet. Dat betekent dat er voor fietsers en voetgangers de hele dag geen mogelijkheid is om het kanaal over te steken. De enige alternatieve route - over de sluizen bij IJmuiden - is namelijk afgesloten vanwege de aanleg van de nieuwe zeesluis.

"Uiteraard roepen wij als gemeente onze inwoners op om die dag thuis te blijven en slechts in uiterste noodzaak de weg op te gaan", schrijft wethouder Bram Diepstraten. "Maar ondanks dat verwachten wij onevenredig veel overlast."

De wethouder stelt dat hij zich zorgen maakt "over de veiligheid van onze inwoners". Hij vertelt verder dat de staking "maatschappelijke ontwrichting" veroorzaakt. De gemeente heeft nog onderzocht of de Velsertunnel (A22) open gesteld kan worden voor fietsers, maar dat blijkt niet mogelijk.

In de brief aan de stakingsleiders vraagt de gemeente Velsen om de veerpont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid alsnog in gebruik te houden. Zo niet, dan stapt de gemeente naar de rechter.

Stakingsvrij

Vooral scholieren die aan een van de kanten van het Noordzeekanaal wonen, maar aan de andere kant naar school moeten, worden hard getroffen door de staking.

Het Vellesan College in IJmuiden, met veel scholieren uit Beverwijk, geeft leerlingen zelfs de optie om thuis te blijven. "Maar dan moet er echt geen alternatief zijn en moet dit van te voren zijn aangegeven bij de schoolleiding", stelt de school.