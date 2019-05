Vakbonden hakken morgen knoop door: veerpont Velsen tijdens ov-staking in of uit de vaart?

VELSEN - Uiterlijk morgenochtend om 10.00 uur maken de vakbonden bekend of de veerpont in Velsen tijdens de landelijke ov-staking van aanstaande dinsdag al dan niet in de vaart wordt houden.

Dat meldt de gemeente Velsen in een persbericht, waarin wordt benadrukt dat de gemeente 'nog steeds met de bonden in gesprek is over het voorkomen van de staking op 28 mei a.s'.



Als de vakbonden besluiten dat ook de GVB-pontschippers het werk neerleggen, zal Velsen dat via een kort geding proberen te voorkomen. De gemeente had al gedreigd met een rechtszaak, en heeft vandaag besloten dat de procedure in dat geval daadwerkelijk wordt aangespannen.

'Maatschappelijke ontwrichting'

Het stadsbestuur beroept zich op de bijzondere verkeerssituatie als gevolg van de afgesloten sluizenroute. "Vervoer via die sluizen is onmogelijk en omdat het vervoer per veerpont voor een grote groep inwoners essentieel is, is er kans op maatschappelijke ontwrichting."



"Daarom besluit het college een kort geding aan te spannen tegen de organiserende vakbonden met als inzet de pont te laten varen."