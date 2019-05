School in Velsen-Zuid dicht om OV-staking

VELSEN - Het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid gooit aanstaande dinsdag de deuren dicht vanwege de grote ov-staking. Een groot aantal leerlingen is afhankelijk van de pont bij Velsen. Omdat deze ook stil zal liggen heeft de directie besloten dat iedereen thuis mag blijven.

Van de 650 leerlingen van het Gymnasium Felisenum reizen er dagelijks 175 met de pont. Ook zijn nog eens 20 personeelsleden ervan afhankelijk. Sinds de Sluizenroute er langdurig uit ligt is de verbinding de enige mogelijkheid in de regio voor fietsers of voetgangers om het Noordzeekanaal over te steken.

Als de staking doorgaat is de school wel dicht maar zijn de leerlingen niet vrij, vertelt conrector Irma Kallenbach: "We maken er een thuiswerkdag van voor alle medewerkers en alle leerlingen. Leerlingen krijgen extra werk mee om thuis mee aan de slag te kunnen."

Hoewel het veel gedoe voor de school oplevert, geeft Kallenbach ook aan de staking an sich een warm hart toe te dragen. Volgens haar wordt dat op school breed gedragen: "Pontbestuurders en pontmedewerkers zijn er altijd voor ons, om de tien minuten. Zij hebben recht op een goeie pensioen leeftijd."