FNV: 'Niet van plan pont Velsen alsnog te laten varen tijdens ov-staking'

VELSEN - De vakbond is niet van plan te zwichten voor de druk die wordt geuit vanuit de gemeente Velsen in verband met de grote ov-staking op 28 mei. Dat zegt FNV bestuurder Eric Vermeulen tegen NH Nieuws. Velsen dreigt vandaag met een gang naar de rechter als de stakers geen uitzondering maken voor de pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid.

Bestuurder Vermeulen realiseert zich dat ondermeer veel scholieren de dupe zullen zijn die het kanaal moeten oversteken om naar school te gaan maar vindt dat geen argument om de staking aan te passen. "Het is niet alleen de gemeente Velsen die hier last van heeft, we horen uit het hele land dat mensen en dus ook scholieren problemen ondervinden door de staking. Dit is helaas als het openbaar vervoer staakt altijd de uitkomst."

Geen uitzondering voor Velsen

Vermeulen ziet dus geen aanleiding om de regio IJmond een uitzonderingspositie te gunnen. De gemeente Velsen gaf vandaag in een brief aan dat ze dit wel een geldig argument vindt en wil daarom dat de pont bij Velsen ook op de stakingsdag blijft varen, desnoods alleen tijdens de spits. Als de FNV daar geen gehoor aangeeft stapt de gemeente naar de rechter.

Voor de vakbondbestuurder is het dreigement geen aanleiding om direct te besluiten de pont alsnog uit te sluiten van de staking. "Onze juristen onderzoeken nu of de brief van de gemeente aspecten bevatten die het noodzakelijk maken om daar op in te gaan. Totdat ik daar meer van weet zeg ik: dat gaan we vooralsnog niet doen."

Vermeulen is niet bezorgd om de eventuele gang naar de rechter. Hij denkt dat de rechter geen argumenten vindt om de staking bij Velsen te verbieden.