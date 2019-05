Stem-mal maakt zelfstandig stemmen voor blinden en slechtzienden mogelijk

ALKMAAR - Mensen met een visuele beperking kunnen donderdag in een zevental gemeenten in Noord-Holland hun stem zelfstandig uitbrengen. Een stem-mal helpt hen daar bij het invullen van het stembiljet. Alkmaar is een van de Noord-Hollandse gemeenten die de service biedt.

"Voor mij gaat het nog, ik zie nog wel wat, maar voor mensen die helemaal blind zijn is het een crime", zo zegt de Alkmaarse Frans Voskuyl die komende donderdag ook gaat stemmen tijdens de Europese verkiezingen. Voor mensen met een visuele beperking is het stembiljet vaak een onneembare hobbel.

Blinden en slechtzienden moeten aankloppen bij vrienden of familie om hen bij te staan. Ook is het geven van een volmacht vaak een oplossing. Daar komt echter verandering in. Na een motie in de Alkmaarse gemeenteraad zet Alkmaar donderdag naast de voorgeschreven 'loupe met verlichting' ook de 'stem-mal met soundbox' in.

Mensen die blind zijn of een visuele beperking hebben, kunnen het stembiljet in de mal leggen en de instructies volgen die door de soundbox worden afgespeeld. De mal is komende donderdag alleen beschikbaar bij het stembureau in zorgcentrum ’t Rekerheem in Alkmaar-Noord.

"Het systeem is nog vrij prijzig. De prijs van de Soundbox die er bij hoort, valt mee. Maar de mal moet op maat worden gemaakt en kan maar één keer ingezet worden, omdat er bij de volgende verkiezing weer een andere kieslijst is", legt Martijn Dekker van de gemeente Alkmaar aan mediapartner Alkmaar Centraal uit.

Naast Alkmaar wordt de stem-mal ook in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Wormerland en Zaanstad aangeboden. De website van de Oogvereniging geeft een overzicht van de locaties.