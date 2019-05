Bewoner seniorenflat Hilversum schrok van brandweer: "Ze trapten zo mijn deur in"

HILVERSUM - Niet alle bewoners van het seniorencomplex aan de Schoolstraat in Hilversum waren gisteravond op de hoogte dat er brand woedde in hun flat. Ze trapten zo mijn deur in!", vertelt bewoner Henk Bouwhuis.

"Ik zat rond 23.30 uur televisie te kijken en ineens werd de deur opengetrapt. Waarom weet ik niet, want ze kunnen ook aanbellen. Staan er ineens twee mensen in mijn huis, die zeggen: 'U moet eruit, er is brand'", herbeleeft Bouwhuis zijn avond.

De felle uitslaande brand zorgde ervoor dat er een massa-evacuatie op gang moest komen. Negentig bewoners moesten uit hun appartementen worden gehaald, drie raakten gewond door de rook. "Het hele complex kwam in de rook te staan. Er is hier een centrale hal, dus mensen konden niet meer door het gebouw naar buiten", vertelt woordvoerder van de brandweer Maarten Steinkamp.

Omdat het een seniorenflat betrof, probeerde de brandweer zo snel mogelijk bij elk appartement een manschap neer te zetten. "De ouderen stonden op hun balkon. Wij hebben bij ieder van hen gekeken hoe het met ze ging, om ze gerust te stellen, maar ook om de reddingsoperatie te coördineren."

Slapen bij familie

Een deel van de bewoners kon vannacht terecht bij familie; zo ook Bouwhuis. "Ik heb mijn dochter gebeld en zij is mij komen halen. Nu moet ik daar nog twee nachten slapen, ik ben gelukkig dat ik haar heb."

Het schoonmaken van de appartementen duurt dus nog dit hele weekend. Steinkamp noemt het 'de grootste schoonmaakactie van Nederland'. "Er zijn nu 25 ploegen bezig met het schoonmaken van 60 appartementen."

De gemeente zal zorg dragen over de benodigde kleding en medicatie voor de tijdelijk dakloze ouderen.