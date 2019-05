Bewoners appartementencomplex Hilversum kunnen pas maandag terug naar huis

HILVERSUM - De meeste bewoners van het appartementencomplex aan de Schoolstraat kunnen pas maandag weer terug naar hun huis. Dit hele weekend zal de brandweer bezig zijn met een grote schoonmaakactie van de 55 van de 60 appartementen. Voor het schoonmaken van de vijf resterende panden is iets meer tijd nodig.

Gisteravond brak er rond 23.15 uur brand uit in een appartement op de begane grond van het complex. De enorme rookontwikkeling zorgde ervoor dat er mensen van hun balkon gered moesten worden door de brandweer.

Drie mensen raakten gewond en alle 90 bewoners moesten de nacht elders doorbrengen, nadat zij waren opgevangen in Poppodium de Vorstin. Een deel van de bewoners is door familie opgevangen. Voor de anderen is opvang geregeld in een hotel in Amersfoort.

Bij de uitvoerige reddingsprocedure waren zo'n 100 man betrokken.

Bekijk hier beelden van gisteravond: