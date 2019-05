Mensen van balkon gered bij grote brand in appartementencomplex Hilversum

HILVERSUM - Bij een grote brand in een appartementencomplex aan de Schoolstraat in Hilversum zijn meerdere bewoners van hun balkon gered door de brandweer. Drie bewoners, onder wie de bewoners van het appartement waar de brand ontstond, zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond rond 23.15 uur en het vuur werd al snel fel en uitslaand. Daarbij kwamen enorme rookwolken vrij, die zich al snel door het gehele complex van drie verdiepingen hoog verspreidden.

Het vuur was rond 1.30 uur onder controle, maar onder begeleiding van de politie werden alle appartementen nagelopen, om te kijken of iedereen veilig was en uit huis kan worden gehaald. "De minder zelfredzame mensen halen wij met hoogwerkers van het balkon", liet een woordvoerder van de brandweer weten.

Reddingsprocedure

Volgens hem ging het om een 'uitvoerige reddingsprocedure', waarbij 100 mensen betrokken waren. De veertig mensen die gered zijn, werden opgevangen bij poppodium De Vorstin. Een deel van hen kan vannacht niet thuis slapen; de brandweer is op zoek naar een oplossing voor deze mensen.

Ook zal de brandweer de benodigde medicatie van sommige ouderen uit hun appartement halen. Daarom verwacht de Veiligheidsregio nog enkele uren zoet te zijn met deze operatie.