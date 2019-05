'Onverstandig om compost te verstrekken als je weet dat er klachten over komen'

NOORD-HOLLAND - Gemeenten kunnen hogere kwaliteitseisen stellen aan de compost die ze gebruiken, zo stelt Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR). Er is namelijk keuze in kwaliteit. De vereniging is kritisch op gemeenten die voor ‘een prikkie’ compost met een zichtbare hoeveelheid plastic inkopen.

"Geen enkele compost is helemaal vrij van verontreinigingen, maar compostproducenten doen grote investeringen om verontreinigingen uit compost te halen", zo legt BVOR-directeur Arjen Brinkmann uit.

De Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) heeft samen met de Vereniging Afvalbedrijven een eigen keurmerk onder de naam Keurcompost dat aan compost scherpere eisen stelt dan de wet. Daarin zijn drie klassen A, B en C. In A zit de minste verontreiniging en C mag het meeste plastic, steen en glas bevatten.

Klachten

Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat veel gemeenten met plastic vervuilde compost verstrekken en vaak ook zelf gebruiken. Zeker negentien gemeenten kopen compost in die afkomstig is van HVC. De afvalverwerker zelf geeft toe niet de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen verstrekken.



Brinkmann is kritisch en noemt 'het in algemeenheid niet verstandig om iets te delen waarvan je vermoedt dat de kwaliteitseisen niet voldoen aan wat de afnemer wil hebben'. "Dan weet je dat er achteraf klachten over gaan komen."

Geen vies product

De suggestie dat de afvalverwerkers alleen nog Keurcompost A zouden kunnen aanbieden, wijst hij van de hand. "Keurcompost A, B of C is niet een heel erg vies product. Het is nog altijd veel schoner dan de wet voorschrijft. De producenten nemen hun verantwoordelijkheid. Vervolgens is er zoiets als marktwerking."



Er is volgens hem nu eenmaal vraag naar verschillende kwaliteiten compost en consumenten, zoals gemeenten, kunnen kiezen. "De afnemer van de compost, die voor een prikkie klasse C wil hebben, heeft een verantwoordelijkheid. Die zou ook iets meer kunnen uitgeven door klasse B of klasse A te kopen. De gemeenten kunnen kiezen wat ze gebruiken en aanbieden aan de burger."

'Land vol plastic, niet de bedoeling'

Brinkmann vindt daarnaast dat gemeenten meer moeten doen om er voor te zorgen dat er minder plastic door de inwoners in de GFT-bak wordt gegooid. Volgens hem gaat het in de contracten die gemeenten afsluiten nu te veel over de hoeveelheid opgehaald GFT en te weinig over de kwaliteit.



“Nu wordt er nog vijf tot tien procent vervuiling geaccepteerd in het GFT-afval. Dat moet naar 1 procent." Volgens de BVOR wordt de compost dan vanzelf schoner. Ook voor aanscherping van de wettelijke eisen, zoals Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks voorstelt, staat de branchevereniging open. Uiteindelijk vindt ook Brinkmann dat 'een land vol met plastic niet de bedoeling kan zijn'.