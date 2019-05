Ouders reageren op vaccinatiebesluit Berend Botje: "Had ook mijn kind kunnen overkomen"

HOORN - Ouders van kinderen die worden opgevangen door Berend Botje reageren overwegend begripvol op het besluit van de kinderopvangorganisatie om vanaf 1 juli op twaalf locaties ongevaccineerde kinderen te weren.

"Hij was hier ook al toen hij zo jong was", vertelt een echtpaar over hun zoontje van drie voor kindcentrum in Hoorn. "Dus stel dat er kinderen waren die niet waren ingeënt, hadden ze een ziekte op hem overbrengen toen hij nog niet was ingeënt. En dat is gewoon gevaarlijk, daarom zijn wij er voor."

Om aan te tonen dat hun zoon al zijn prikken heeft gekregen, heeft het ouderpaar vandaag zijn vaccinatiebewijs meegenomen naar het kindcentrum.

"Iedereen moet het voor zichzelf weten", stelt een ouder die net haar kind heeft weggebracht. "Maar ik vind wel dat alle overheidsinstanties, de créche en een school daar een standpunt over moeten innemen. In verband met de groepsimmuniteit vind ik dit de juiste keuze."

Redenen om vanaf 1 juli geen kinderen meer toe te laten die niet tegen bof, mazelen en rode hond zijn ingeënt, zijn de dalende vaccinatiegraad en het feit dat Berend Botje ook baby's opvang die vanwege hun leeftijd (<14 maanden) nog niet gevaccineerd zijn.

"Het risico voor baby's wordt daardoor steeds hoger", vertelt Gaby Alberts, pedagogisch directeur van Berend Botje. "Daarom hebben we besloten om kinderen die niet gevaccineerd zijn voor de BMR te weren."

Heftige beslissing

Niet iedereen is het eens met deze beslissing. Een ouder die net haar kind heeft weggebracht vraagt zich af of dit besluit niet een te grote impact heeft: "Ik snap dat mensen het niet doen, dat ze hun kinderen niet inenten omdat het toch allemaal een beetje onzeker is", vertelt ze. "Ik heb het wel gedaan, maar vind het een behoorlijk heftige beslissing van Berend Botje."