Meierblis blijft ijzersterke Texelse traditie: op meer dan tien plekken vreugdevuur

TEXEL - Op meer dan tien plekken op Texel gingen gisteravond de Meierblissen weer in brand. Elk dorp had zijn eigen plaatselijke vreugdevuur, maar op sommige plekken stond er ook bij boeren achter in het land een kleinere Meierblis.

Vorige week werd de Meierblis van de Cocksdorp vroegtijdig in brand gestoken door een onbekende brandstichter. De brandstapel werd opnieuw opgebouwd en was dan ook groot.

Bier en hamburgers

De grootste en drukst bezochte Meierblis ligt traditioneel in het havenplaatsje Oudeschild. Daar waren ook gisteravond weer honderden kinderen, jongeren en ouderen om het feest te vieren met bier, worsten en hamburgers:

Over heel het eiland werden zo'n tiental grotere en kleinere vreugdevuren aangestoken. Het is een traditie die mogelijk al stamt uit de Middeleeuwen en was bedoeld om de koude, donkere winter te verdrijven en de komst van het licht te vieren.

Een aantal jaar geleden dreigde de Meierblis te verdwijnen, omdat het stoken van vuur in het openbaar aan banden gelegd werd. De Texelaars kwamen hiertegen in het geweer en de traditie werd gered. Wel werd afgesproken dat er alleen nog droog, ongeverfd hout en bomen en takken op de stapel gegooid mogen worden. Autobanden en olie mogen niet meer. De Meierblis is inmiddels ook cultureel erfgoed geworden.