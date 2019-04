Aanpoten om de Meierblis in De Cocksdorp opnieuw op te bouwen

DE COCKSDORP - De stapel landbouwafval die aankomende dinsdag in het kader van de Meierblis aangestoken zou worden op Texel is in De Cocksdorp al eerder in lichterlaaie opgegaan. De Texelaars geven echter niet op en bouwden vandaag een groot deel van de stapel alweer op.

Gisteravond kwam er een melding binnen dat de Meierblis al aangestoken was. "Toen we aankwamen zagen we dat het al flink in de fik stond allemaal", vertelt Joost Oldenburg van de feestcommissie Meierblis. "Dat is natuurlijk een drama voor het dorp, want het hoort pas op 30 april."

Er werd gelijk een oproep op Facebook gedaan om de stapel zo snel mogelijk weer op te bouwen en Texelaars reageerden massaal, al is de stapel nog niet zo hoog als hij eerder was.

Een inwoner van De Cocksdorp vertelt hoe aangeslagen hij is. "Balen, eigenlijk. 'Dat hoort niet', is wat ik dacht. Maar ja, het gebeurt." Hij is één van de mensen die alles wat hij kon vinden heeft verzamelt om de Meierblis nieuw leven in te blazen. "Ik denk dat het wel goed gaat komen aankomende dinsdag."