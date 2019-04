Meierblis Oudeschild brandt als een tierelier

OUDESCHILD - De Meierblis in Oudeschild, traditioneel de grootste op Texel, brandde vanavond flink. Op beelden is te zien hoe dorpsbewoners het de stapel hout brandende proberen te houden.

Even was onzeker of de eilanders vanavond inderdaad konden genieten van de traditionele vreugdevuren. De gemeente kondigde namelijk vorige week de aanhoudende droogte wel eens roet in het eten kon gooien. Gelukkig viel er op Texel de nodige regen en gaf de gemeente alsnog toestemming.

Ook elders op het eiland zochten Texelaars elkaar vanavond rond de vreugdevuren op. In de Cocksdorp, waar de stapel hout enkele dagen geleden - ongepland - al in vlammen opging, werd een nieuwe Meierblis gebouwd die minstens even hoog was als de oude.