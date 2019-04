Haarlemse Diana wil Miss Gay Holland worden: 'Lesbische gemeenschap nog best onzichtbaar'

HAARLEM - Al jaren zet Diana van den Born uit Haarlem zich in voor de lhbti-gemeenschap. Nu hoopt ze Miss Gay Holland 2019 te worden. Als dat lukt, wil ze de lesbische gemeenschap motiveren om zichtbaarder te zijn. "Alles is nu heel erg gericht op mannen."

Miss Gay Holland 2019 wordt sinds 2011 gehouden door Stichting PinkPromiss. "Omdat wij vinden dat alle mensen die vrouwelijke kenmerken hebben, dus ook transgenders, een wat groter podium moeten krijgen. Omdat er nog steeds te veel mishandelingen en zelfmoorden plaatsvinden", zegt een woordvoerder.

Roze zaterdag

En daar is Diana het over eens. Ze is zelf lesbisch en jaren geleden, toen Haarlem zich verkiesbaar stelde om Roze Zaterdag te organiseren, werd bij haar de drang aangewakkerd om meer voor de lesbsiche gemeenschap te doen. "Ik dacht: er gaat eindelijk weer wat leuks en zichtbaars gebeuren in de stad." Daarna deed Diana vooral veel voor met sportevenementen voor de lhbti-gemeenschap.

Onveilig gevoel

"Veel mensen voelen zich niet geaccepteerd binnen reguliere sportverenigingen. In Nederland zijn er een stuk of veertig clubs die zich op die community richten." Ze vindt dat lhbti'ers wel bij een reguliere vereniging zouden moeten kunnen sporten, maar ze hebben er nu vaak nog geen veilig gevoel bij.

Diana: "Zeker als je kijkt naar teamsporten. Daar wordt alleen al zo vaak het woord 'homo' langs de velden geroepen. Dat is niet echt een fijne ervaring als je als puber staat te kijken en zelf bijvoorbeeld verliefd bent op iemand van hetzelfde geslacht."

Diana organiseert voetbalwedstrijden tussen transmannen- en vrouwen en een sportdag voor lhbti-vluchtelingen. Ook adviseert ze diverse gemeenten, sportbonden en organisaties. Ze organiseert daarnaast ontmoetingscafés en geeft les op scholen.

De doorsnee-lesbienne

Als ze de verkiezing wint, hoopt ze vrouwen ervan te kunnen overtuigen dat ze zichtbaarder moeten zijn. "Er is veel aandacht voor de transgemeenschap, maar voor lesbische vrouwen minder. Vaak durven ze zichzelf ook niet naar voren te schuiven", zegt ze.

"Lesbische vrouwen zie je weinig terug. Of het zijn stereotype-dames met een tuinbroek en kort haar, of je ziet juist twee heel knappe modellen die elkaar een kus geven. Maar er zit ook veel tussenin. De doorsnee-lesbienne zie je vaak niet terug."

Aan de verkiezing kunnen alleen vrouwen en transvrouwen meedoen. Mensen worden genomineerd doordat ze door anderen worden aangedragen of omdat ze zelf vinden dat ze een plek verdienen in de verkiezing. Er zijn dertien vrouwen genomineerd. Wie wint gaat zich een jaar lang inzetten voor de lhbti-gemeenschap.