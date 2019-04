ProRail verbaast raadslid: "Huizen verdient eigen treinstation"

HUIZEN - Het Huizer gemeenteraadslid Ruben Woudsma van de CDA vindt het gek dat spoorbeheerder ProRail wel tientallen treinstations in andere delen van Nederland wil bouwen, maar niet heeft gedacht aan een station in Huizen. "Huizen is immers één van de grotere Nederlandse plaatsen zonder een treinverbinding."

"Het is verbazingwekkend dat de gemeente Huizen en regio Gooi & Vechtstreek niet wordt genoemd in deze lijst", vervolgt Woudsma. "Er wordt immers ook regelmatig vanuit Huizen aandacht gevraagd voor de verbinding Almere-Hilversum-Utrecht."

Het CDA Huizen wil van de gemeente weten of er überhaupt acties zijn ondernomen om Huizen op de shortlist van ProRail te krijgen. "De verbinding van Huizen richting Utrecht is van grote economische waarde", vindt Woudsma. De partij hoopt dat de gemeente alsnog probeert om het station en de verbinding op de kaart te krijgen.

ProRail maakte eerder deze week bekend dat ze landelijk zo'n 20 tot 30 treinstations erbij zou willen hebben.