De Peiling: ProRail bouwt nieuwe stations

NOORD-HOLLAND - Spoorbeheerder ProRail wil de komende jaren 3,5 miljard euro investeren in nieuwe treinstations en in het verbeteren van bestaande stations. Als het aan ProRail ligt, komen er landelijk twintig tot dertig nieuwe stations bij. Het geld moet komen van het Rijk, de provincies, de gemeenten en de vervoerders zelf. Is dat een goed plan?

Station van de toekomst

ProRail wil verder de bestaande regionale treinstations klaarstomen voor de toekomst. Er moeten plekken komen waar elektrische fietsen kunnen worden opgeladen. Op de perrons komen lichtgevende tegels waaraan je kunt zien waar nog plek is in de trein. En je kunt straks met je mobiele telefoon vast een plek in de fietsenstalling reserveren.