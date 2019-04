Hotel Zaandijk eerder doelwit brandstichting: politie onderzoekt verband met explosie

ZAANDIJK - Het hotel in Zaandijk waar vannacht een explosie was, blijkt eerder een doelwit te zijn geweest. Eind januari werd het hotel getroffen door een brand. Die blijkt aangestoken, bevestigt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws.

Volgens een buurtbewoner werd er op 22 januari een brandbom naar binnen gegooid bij het hotel. Gasten werden opgevangen in een café in de buurt. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt, meldde de brandweer destijds.

In eerste instantie leek het te gaan om een keukenbrand, maar onderzoek wees uit dat de brand was aangestoken. De politie sluit een verband tussen beide zaken niet uit en doet onderzoek.

'Te vroeg voor conclusies'

Vannacht was het hotel opnieuw doelwit. Rond 2.25 uur ging er een explosief af bij het hotel, dat op dat moment zat volgeboekt. Volgens de politie ging het om een doelgerichte actie.

Politiewoordvoerder Roderick de Veen over de explosie



De gasten werden overgebracht naar de brandweerkazerne. Niemand raakte gewond. Het is onbekend of en wanneer het hotel weer open kan.

Een woordvoerder van de burgemeester van de gemeente Zaanstad laat tegenover NH Nieuws weten dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over de toekomst van het hotel. De gemeente wil eerst de resultaten van het onderzoek afwachten.

Buurtbewoners geschrokken

De explosie is het gesprek van de dag in Zaandijk. "Weer het hotel, voor de tweede keer. Je hoopt dat het niets met elkaar te maken heeft", vertelt de manager van een supermarkt, die tegenover het hotel zit gevestigd. "Het is het gesprek van de dag. Alle klanten vragen wat er aan de hand is."

Een andere inwoner wil dat er snel wordt ingegrepen. "Ik hoop niet dat dit doorgaat", vertelt ze. "Het is fijn wonen hier."