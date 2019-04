Geschokte reacties om zoveelste steekpartij in Hoofddorp: "Het is een nieuwe trend"

HAARLEMMERMEER - Bewoners van de wijk Floriande in Hoofddorp reageren geschokt op de steekpartij van gisteravond. Dit keer werd een 17-jarige jongen in zijn hoofd gestoken op het Doeverenplein. Dat jongeren elkaar met messen te lijf gaan, vinden bewoners op z'n zachtst gezegd 'zorgelijk'.

"Verschrikkelijk", reageert een jonge scholier. "Ik woon hier vlakbij, dus het zou ook bij mij kunnen gebeuren." De laatste zichtbare bloedsporen worden de ochtend na de steekpartij van de straat verwijderd. De bewoners zijn verbaasd dat dit in déze wijk kon gebeuren. "Schokkend", reageert een vrouw. "Het is een hele veilige buurt, er gebeurt nooit wat. Allemaal nette mensen, we schrokken ervan."

De politie heeft twee mannen uit Hoofddorp van 22 en 19 jaar oud aangehouden. Wat de exacte toedracht was van de ruzie, wordt nog onderzocht. "Ik vind het nu eng om in de avond alleen te fietsen naar huis", zegt een scholiere. "Je weet niet of ze zomaar mensen steken."



Trend

Het is ook de zoveelste steekpartij in een korte tijd. Vorige week werden er vier jongens tijdens een ruzie neergestoken in de Hoofddorpse wijk Pax. Begin april was het raak in buurdorp Nieuw-Vennep.



De scholieren van het nabijgelegen Haarlemmermeer Lyceum, die in het winkelgebied rondlopen tijdens hun pauzes, hebben het nieuws allemaal al gehoord. "Zoveel steekpartijen in een maand tijd, ik vind het echt heel erg," zegt een jongen.



Dat er messen in het spel zijn, vinden de buurtbewoners zorgelijk. "Ik denk dat het een nieuwe trend is", zegt een vrouw. Een jongen reageert bezorgd: "Het is een ding aan het worden. Steeds meer jongeren hebben messen op zak, misschien ook om zichzelf te beschermen. Maar ik vind het niet normaal om te steken als je ruzie hebt."

Verband

Volgens de politie is er geen verband tussen de steekpartijen, maar veel bewoners zijn er niet gerust op. "Meerdere jongens hebben dus messen en meerdere jongens wilden steken", zegt een jongen. "Daar maken we ons zorgen om." De bewoners hopen dat het bij deze incidenten blijft.