Twee verdachten opgepakt na steekpartij in Hoofddorp

HOOFDDORP - Opnieuw was er een steekpartij tussen een groep jongeren in Hoofddorp gisteravond. Dit keer werd een 17-jarige jongen in zijn hoofd gestoken op het Doeverenplein. De politie heeft twee mannen van 22 en 19 jaar oud uit Hoofddorp aangehouden.

De steekpartij ontstond door een ruzie tussen een groepje jongeren. Na de steekpartij zijn de verdachten er snel vandoor gegaan. Later op de avond kon de politie twee personen aanhouden en meenemen naar het bureau. Daar worden zij nu verhoord. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en zal vandaag verhoord worden voor verder onderzoek. Lees ook: Politie: verdachte opgepakt na neersteken vier jongeren Hoofddorp Vorige week werden er ook vier jongens na een ruzie neergestoken in Hoofddorp. Dat gebeurde in de buurt van de Lutulistraat en de Paxlaan. Wat de exacte toedracht was van deze ruzie wordt nog onderzocht. "Maar het lijkt te gaan om een ordinaire ruzie die vreselijk uit de hand is gelopen", aldus de politiewoordvoerder. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003