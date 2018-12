Bekerduel Odin'59 - Heerenveen mogelijk afgelast vanwege logistieke problemen

Telstar moet voor morgenmiddag 14.00 uur met een oplossing komen en verkeersregelaars toezeggen. "Mocht deze garantie niet komen, dan verbiedt mogelijk de burgemeester de wedstrijd", zo laat een woordvoerder van de gemeente weten aan het Noordhollands Dagblad.

De wedstrijd wordt in het Telstarstadion gespeeld, omdat de lichtinstallatie in Heemskerk niet toereikend is. Vorige week riep Odin'59 zijn supporters al op om na te denken over de vervoersmogelijkheden. "De belangstelling voor de wedstrijd is overweldigend, maar dat kan wel wat parkeerproblemen opleveren", zo schrijven ze. "Wel zijn er in overleg met Telstar en de gemeente extra parkeerplaatsen gecreërd, maar dan nog is het probleem niet helemaal opgelost."

Alternatieven

Daarom wordt er gevraagd om te kiezen voor alternatieve vervoersmogelijkheden. "Een gezellig fietstochtje via Velsen-Noord en dan met de pont over! Gezond en geen parkeerproblemen", is er daar één van. "Of met de trein naar station Driehuis en nog een kwartiertje lopen. Met de auto kan, maar zorg dan dat 'ie vol zit en houdt er rekening mee dat je nog even moet zoeken naar een parkeerplaats."

De gemeente en de schouwburg, waar Youp van 't Hek voor een uitverkochte zaal staat, delen deze visie en roepen het publiek dringend op om de auto te laten staan. Dennis Bliek van Telstar is in de volle overtuiging dat er voor de deadline een goede oplossing ligt, zo vertelt hij aan het NHD.

Stunt

Eind oktober zorgde de amateurclub voor een ongekende stunt in de strijd om de KNVB Beker. Tegen alle verwachtingen in wonnen ze van FC Emmen, een club een uit de eredivisie.