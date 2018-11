VIDEO: Heemskerkse bekerhelden Odin'59 juichen om loting tegen sc Heerenveen

HEEMSKERK - De kantine van Odin '59 was vanavond aardig volgestroomd voor een bijzonder moment. Met het glas in de hand keken spelers, supporters en bestuursleden vol spanning wat de bekerloting zou brengen voor de Heemskerkse club.

Toen de bekerhelden van Odin'59 zojuist hoorden wat hun volgende tegenstander is, klonk er luid gejuich in de kantine. Odin-aanvaller Nigel Hardenberg, die tegen Emmen de grote man was met twee doelpunten, had de eer om de loting te verrichten. De rappende spits toverde bij FOX het duel tussen Odin '59 en sc Heerenveen uit de koker.

De voetballers die in de vorige ronde stuntten door uit bij eredivisieclub FC Emmen te winnen (1-3), hebben de afgelopen dagen volop nagenoten van die historische zege. Niet alleen in de IJmond, maar ook in de rest van het land was Odin '59 ineens hot. Niet zo gek ook, want het komt maar hoogstzelden voor dat een club uit de derde divisie een eredivisieclub weet te verslaan.

De bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen wordt gespeeld op 18,19 of 20 december.