Fakkels op de tribune en disco in de kleedkamer: verrassende zege Odin'59 groots gevierd

HEEMSKERK - Na de onverwachte overwinning van Odin'59 van gisteravond op eredivisieclub FC Emmen, ging het dak eraf. Niet alleen in het vak met meegereisde supporters, maar ook in de kleedkamer.

Hoewel een doordeweeks voetbalavondje in Drenthe zich niet voor alle Heemskerkse fans even eenvoudig liet inplannen, gingen de kaarten voor de wedstrijd als zoete broodjes over de toonbank. Drie bussen vol supporters reden hun helden achterna.

Waar sommige Heemskerkse fans op voorhand van een 'kloteloting' spraken, was van die mineur na negentig minuten voetballen geen spoor meer te bekennen. Want met 3-1 op het scorebord schaart Odin'59 zich in het rijtje amateurclubs dat via een eredivisionist de laatste zestien van het bekertoernooi bereikte.

Fakkels

Vertrouwen op een positieve afloop was er nauwelijks, toch bleek een handvol fans fakkels te hebben meegenomen naar de Oude Meerdijk, het stadion van FC Emmen. Na het laatste fluitsignaal werd het vuurwerk ontstoken, en bedankten de de meegereisde toeschouwers de spelers, en het team de fans.

Ook toen iedereen de grasmat de rug had toegekeerd, ging het feestje verder. In de kleedkamer, waar de spelers zich onderdompelden in discolicht, feestmuziek en bier, maar ook in de bus terug naar Heemskerk.

Holst van de nacht of niet: op de parkeerplaats van de club stond een uitbundig welkomstcomité klaar. En het bleef nog lang onrustig in Heemskerk.