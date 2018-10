In beeld: Heemskerkers vieren feest in Emmen na bekerstunt tegen eredivisieploeg

EMMEN - De supporters van Odin'59 kunnen hun geluk niet op. De Heemskerkse amateurploeg won vanavond onverwachts van eredivisieclub FC Emmen in de strijd om de KNVB Beker.

Odin'59 overklaste FC Emmen met maar liefst 3-1 en gaat hiermee door in het bekertoernooi. Secretaris Joop de Vries is euforisch. "Kan je het je voorstellen: we zitten bij de laatste zestien van Nederland", vertelt hij na afloop tegen NH Nieuws. "Ik ga niet zeggen dat we van iedereen kunnen winnen. Eerlijk gezegd hadden wij niet verwacht dat we nog een ronde verder zouden komen. Dit is fantastisch."

Vanuit Heemskerk waren maar liefst drie bussen supporters meegereisd naar Drenthe om de ploeg aan te moedigen. "De jongens hebben uitgebreid feestgevierd bij het uitvak, waar ze ook helemaal uit hun dak zijn gegaan. Ze hebben zeker nog een kwartier op het veld rondgerend om het feestje te vieren met elkaar."