Bekerduel ODIN '59-sc Heerenveen in stadion van Telstar

VELSEN-ZUID - De wedstrijd tussen ODIN ‘59 en sc Heerenveen voor de KNVB-beker wordt gespeeld in het stadion van Telstar. Omdat er thuis werd geloot door de Heemskerkers en zij vanwege veiligheidseisen niet op het eigen sportpark kunnen spelen, wordt er nu uitgeweken naar Velsen-Zuid.

"Zij kunnen niet op hun eigen sportpark spelen en zochten een alternatief", licht Steef Hammerstein, commercieel directeur van Telstar, toe. "We zijn met elkaar in elkaar in gesprek gegaan en we zijn blij, maar ook trots dat de wedstrijd hier gespeeld gaat worden."

Lieuwes

"Uiteraard had ODIN ‘59 graag de wedstrijd in Heemskerk op het eigen sportpark gespeeld, maar dat bleek niet haalbaar", meldt ODIN '59-voorzitter Jacinta Lieuwes. "Niet alleen is de lichtcapaciteit bij ons onvoldoende, er is ook geen mogelijkheid om een uitvak voor de supporters uit Friesland te creëren en ook de parkeerruimte zal te klein zijn voor het verwachte aantal toeschouwers. Zo zijn er nog enkele voorwaarden waar wij moeilijk aan kunnen voldoen. Het is fijn dat Telstar bereid was mee te werken om toch dicht bij huis te kunnen spelen"

19 december

De Noord-Hollanders zijn in de achtste finales van het toernooi gekomen door eredivisionist FC Emmen te verslaan (1-3). Daarvoor werd er al afgerekend met FC Lisse (1-0). De wedstrijd tussen de derdedivisionist en eredivisionist Heerenveen wordt gespeeld op woensdag 19 december. De aftrap is om 18.30 uur.