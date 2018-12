"Enorm geprutst" bij bouw van ingestorte garage Wormerveer

WORMERVEER - Tijdens de bouw van de in september ingestorte parkeergarage in Wormerveer zijn talloze fouten gemaakt. Dat blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws. Keer op keer zouden berekeningen en tekeningen van de constructie ontbreken, waardoor er "een onveilige situatie voor omwonenden, voorbijgangers en bouwmedewerkers" ontstond.

Van Mischa Korzec, Ties Keyzer en Joost Lammers



Op 18 september 2018 stortte een deel van de parkeergarage op Plein 13 bij de DekaMarkt in Wormerveer in, waarschijnlijk nadat een stalen ligger het begaf. Er vielen geen gewonden, maar de schrik zat er goed in.

Lees ook: Stel ontkomt nét aan instorting supermarkt Wormerveer: "Hoop geschreeuw dat we moesten stoppen"

In documenten, die NH Nieuws heeft opgevraagd bij de gemeente Zaanstad, wordt een beeld geschetst waarbij het bouwbedrijf telkens de randen opzoekt van wat mogelijk is en de gemeente steeds moet corrigeren. Zo wordt er begin 2010 al aan de constructie gebouwd zónder dat de bouwtekeningen of berekeningen bij de gemeente bekend zijn. Vooral over de bouw van de staalconstructie wordt de bouwer een paar keer teruggefloten.

Bouwstop

In juli 2010 zet de gemeente zijn zwaarste wapen in. Er wordt door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht een algehele en officiële bouwstop ingelast. Dit vanwege ondeugdelijke liggers en "gestuntel" van de staalmonteur.

Ingenieur Pasterkamp van de TU Delft heeft de documenten gelezen en is hoogstverbaasd dat er, zelfs na de bouwstop, gewoon weer doorgebouwd is zonder dat de tekeningen en documenten op de bouw zijn gecontroleerd door de gemeente. "Er is echt enorm geprutst met deze staalconstructie. Het feit dat-ie is ingestort, zegt al genoeg natuurlijk."

Lees ook: Minister wil scherper toezicht op bouw nieuwe panden na ingestorte parkeergarage Wormerveer

Pasterkamp vindt dat het bouwbedrijf slordig is omgegaan met de bouw van de garage. "Het toezicht heeft meer de functie van een trampoline in plaats van een vangnet gekregen", aldus Pasterkamp. Hij doelt op de verantwoordelijkheid die de bouwer zelf heeft om te zorgen dat alles goed en veilig gaat, in plaats van dat ze steeds wordt teruggefloten als ze te ver gaat.

Haast

Ook met de brandveiligheid wordt het niet heel nauw genomen. Er wordt maar liefst twee keer gewaarschuwd voor zestien onveilige punten. Er worden zelfs twee punten toegevoegd na de eerste keer. Paterkamp denkt dat er vooral veel haast is gemaakt om de winkel weer snel open te krijgen.

Zo zag de parkeergarage in Wormerveer eruit na de instorting: