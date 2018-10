Minister wil scherper toezicht op bouw nieuwe panden na ingestorte parkeergarage Wormerveer

WORMERVEER - Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, vindt dat de bouwkwaliteit van toekomstige panden moet verbeteren. Dat zei ze als antwoord op vragen van de VVD over de ingestorte parkeergarage in Wormerveer.

De partij vroeg haar hoe voorkomen kan worden dat er in de toekomst meer parkeergarages instorten of gesloten moeten worden. Volgens Ollongren zou een gespecialiseerde en onafhankelijke controleur bij de bouw van een nieuw pand moeten checken of er aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan.

"Dit leidt ertoe dat het bouwtoezicht intensiever wordt dan nu veelal wordt uitgevoerd", aldus Ollongren. Of een gebrek aan toezicht ook voor de instorting in Wormerveer heeft gezorgd, is nog niet bekend. Het onderzoek is nog in volle gang.

Een maand geleden stortte een parkeergarage aan Plein 13 in Wormerveer gedeeltelijk in boven een supermarkt. Een stuk van zo'n 360 vierkante meter kwam naar beneden. Niemand raakte gewond. Door preventieve maatregelen te nemen, is er nu geen instortingsgevaar meer.

Zo zag de parkeergarage in Wormerveer eruit na de instorting: