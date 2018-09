Stel ontkomt nét aan instorting supermarkt Wormerveer: "Hoop geschreeuw dat we moesten stoppen"

WORMERVEER - De ingestorte parkeergarage boven de supermarkt aan Plein 13 in Wormerveer klonk als 'een ontploffing'. Dat meldt een ooggetuige aan NH Nieuws. Een stel uit Wormer werd net op tijd gewaarschuwd door omstanders. "Omstanders zwaaiden met hun armen en schreeuwden dat we moesten stoppen!"

Dat vertelt Graziella uit Wormer. Zij en haar vriend Mike ontkwamen ontsnapten aan het puin. "Ik stond al op de schuine weg richting de ingang", aldus Mike. "We hadden even daarvoor het oud papier weggebracht. Ineens hoorden we allemaal mensen roepen dat we niet verder moesten rijden. Toen we goed keken zagen we al dat stof. Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als we meteen hadden geparkeerd."

Vast in de winkel

In de buurt van de DekaMarkt zitten een hoop bedrijven. Jos Wiebring van Fiets.com zit vast in zijn winkel: "Het is een hele consternatie. Alles is afgesloten."

Theo Harlaar van Aanblik B.V. was rustig aan het werken toen hij ineens een hoop gedonder hoorde. "Dat gedonder hield een paar seconden aan en ineens kwam er een stofwolk voorbij mijn showroom. Ik ben meteen naar buiten gerend. Ik zag een hoop hulpdiensten. Hopelijk zijn er geen slachtoffers gevallen."



Personeel DekaMarkt opgevangen

Een medewerker van Vanilia, hun pand zit op steenworpafstand van de DekaMarkt, laat weten dat al het personeel van de supermarkt bij hun binnen wordt opgevangen. "We geven ze een kopje thee."