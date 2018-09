Deel parkeergarage ingestort bij DekaMarkt in Wormerveer

WORMERVEER - Bij de parkeergarage boven de DekaMarkt aan Plein 13 in Wormerveer is een deel van de parkeergarage ingestort. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Volgens de brandweer is een deel van de tweede verdieping naar beneden gekomen. Die ligt nu op de eerste verdieping. "De hulpverlening is op dit moment opgestart, maar het is nog erg gevaarlijk vanwege instortingsgevaar", aldus de voorlichter.

Alle mensen die in het pand aanwezig waren, zijn geëvacueerd. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

