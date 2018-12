Deel dit artikel:













Inwoners Breezand vrezen "leukemie en hersentumoren" door elektriciteitskabel Foto: NH Nieuws

BREEZAND - Een groep van ruim dertig bewoners aan de Molenvaart in Breezand wil een onderzoek naar de gevaren van een ondergrondse stroomkabel. Elektriciteitsbedrijf Tennet wil een kabel voor 150.000 volt aanleggen aan de rand van het dorp. "We lopen het risico dat we leukemie krijgen en de kinderen hersentumoren."

De nieuwe kabel loopt straks vanaf het huidige eindstation voor een deel dwars door de bebouwing van Breezand. "Elke bocht in de kabel of kruising met bovengrondse leidingen geeft extra stralingsgevaar," vertelt Tineke van Zeijl aan NH Nieuws. "De spanning van het elektrische veld loopt daar hoog op." Ze baseert zich op onderzoek van het RIVM. Lees ook: Bewoners willen duidelijkheid over hoogspanningskabels Voor Jan van Graas staat veilig wonen voorop. Hij vreest voor zijn gezondheid. "De kabel loopt straks vlak langs mijn huis. Aan de andere kant van dat slootje. Als we in huis zitten, zijn we er maar tien meter van verwijderd." Onderzoek

Van Zeijl heeft de gemeente met klem gevraagd om een gezondheidsonderzoek naar stralingsgevaar. "Al is het alleen maar om risico's uit te sluiten of anders dat er maatregelen genomen kunnen worden." De gemeenteraad buigt zich volgende week over het verzoek. Lees ook: Netbeheerders ontkennen gevaar ondergrondse stroomkabels Volgens Tineke van Zeijl zijn medewerkers van Tennet bij meerdere bewoners langs geweest om tegen betaling af te zien van bezwaar tegen de ondergrondse kabel. "Het is schandelijk. Als ze snel tekenen krijgen ze 1.200 euro. Het immoreel dat een bedrijf dat doet. Ik wil geen geld. Ik wil dat onze gezondheid wordt gewaarborgd." 💬 Whatsapp ons!

