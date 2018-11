Netbeheerders ontkennen gevaar ondergrondse stroomkabels: "Geen bewijs, dus we doen niets"

NAARDEN - Om de zorgen over ondergrondse hoogspanningskabels weg te nemen organiseerde de gemeente Gooise Meren in juli een informatieavond voor haar bewoners. Maar omdat netbeheerders Tennet en Liander niet wilden komen, bleven veel vragen onbeantwoord. De gemeente speelde de vragen door naar de netbeheerders. En nu, vier maarden later, is er dan eindelijk antwoord. Maar erg geruststellend zijn die antwoorden niet.

Vooral bewoners van de wijk Tuindorp Keverdijk maken zich zorgen,nadat in mei dit jaar blijkt dat er ondergrondse hoogspanningskabels dwars door de wijk heen lopen. Uit metingen, verricht in opdracht van NH Nieuws door stralingsdeskudige Raymond Lescrauwaet, blijkt dat de elektromagnetische stralings in de wijk op meerdere plaatsen ver boven de norm is.

Alzheimer

Volgens recente aanbevelingen van de Gezondheidsraad zou langdurige blootstelling aan de electromagnetische straling kunnen leiden tot kinderleukemie en de ziekte van Alzheimer.

Er is nog geen keihard bewijs dat elektromagnetische straling van hoogspanningskabels kinderleukemie of alzheimer veroorzaakt. Andersom is er ook nog geen bewijs dat het niet het geval is. Daarom heeft de regering uit voorzorg regels opgesteld. Zo mogen er geen woningen gebouwd worden in de directe omgeving van bovengrondse hoogspanningskabels.

Lang werd er vanuit gegaan dat ondergrondse hoogspanningskabels veilig zouden zijn, omdat de grond erboven de straling zou tegenhouden. Onlangs werd bekend dat dit niet het geval is. Of het nu lucht of aarde is, de elektromagnetische straling gaat er even makkelijk doorheen.

Verkenning

In mei van dit jaar adviseerde de Gezondheidsraad daarom om het voorzorgbeleid ten aanzien van de bovengrondse hoogspanningskabels ook uit te breiden naar ondergrondse hoogspanningskabels. Maar zover is het nog niet.

Er wordt door de ministeries eerst een ‘verkenning’ gedaan naar een uitbreiding voor ondergrondse hoogspanningskabels. De resultaten van deze verkenning worden echter pas medio 2019 verwacht. Het kan dus nog jaren duren voordat er beleid op ondergrondse kabels komt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de netbeheerders Tennet en Liander in hun antwoorden op de vragen van bezorgde bewoners telkens verwijzen naar het huidige beleid. "Het is niet met zekerheid te zeggen waardoor leukemie wordt veroorzaakt en ook niet welk aandeel blootstelling aan magneetvelden daarin mogelijk heeft. Er is daarom vanuit gezondheidsoogpunt geen aanleiding om bestaande ondergrondse hoogspanningsverbindingen te gaan verleggen", luidt het antwoord keer op keer.

Hier moeten de bewoners het maar mee doen. Wel zijn er nieuwe kaarten door Tennet beschikbaar gesteld. Hierop valt nog duidelijker te zien dat de ondergrondse hoogspanningskabels rakelings langs meerdere woningen lopen. Voorlopig is de onrust dus alleen maar groter geworden. En behalve informeren is er geen concrete actie van de gemeente om de zorgen weg te nemen.

Superirritant

Raadslid Rolien Bekkema (PvdA) laat NH Nieuws weten dat ze de afwachtende houding van de gemeente "superirritant" vindt. Ze had meer daadkracht van het gemeentebestuur verwacht. "Ik concludeer dat het geen urgentie bij ons college heeft. Raar, aangezien de veilige woonomgeving van onze inwoners niet kan worden gegarandeerd totdat er hier duidelijkheid over is", aldus Bekkema.