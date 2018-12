Weer een eenzame Kerst voor Goor? Jonge vlam blijkt 'instabiel wrak'

Uitnodiging

De entertainer leerde Ryk drie maanden geleden kennen tijdens zijn vakantie in het Afrikaanse land. Na een 'geweldige tijd' nodigde Gordon Ryk uit om naar Amsterdam te komen. Zo geschiedde. Deze week bezochten ze samen Masters of LXRY. Alleen vloog Ryk 24 uur na aankomst alweer terug naar Zuid-Afrika.

Gordon wil niet precies zeggen wat er is gebeurd in die uren, maar vertelt wel aan De Telegraaf: "Het is gewoon weer een grote ramp. Opnieuw heb ik te maken met zo’n instabiel mentaal wrak. Het is mij ook echt niet gegund. Nee, hij slaapt niet meer bij mij. Hij had een hotel op het vliegveld en vloog de volgende morgen naar huis. Het is allemaal erg pijnlijk. Daarom wil ik zo graag mijn liefdes nog even stil houden voordat ik ermee naar buiten kom, maar ook dat is weer niet gelukt."

Ontgoocheld

Volgens de krant zou de SBS-presentator na de nacht met Ryk in Amsterdam 'ontgoocheld' thuis zitten. Of eigenlijk in Londen: om bij te komen van de break up is Goor naar de Engelse hoofdstad vertrokken om kerstinkopen te doen.

