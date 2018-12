Waarom de kerstboom anders ruikt dan vroeger; feiten, fabels en tips over de boom

NOORD-HOLLAND - De geur van de kerstboom die de hele huiskamer vult; voor menigeen een onmiskenbaar deel van Kerst. Met de opmars van de nepboom is dat gevoel alleen grotendeels verdwenen. Maar ook de echte boom lijkt zijn geur te hebben verloren. En is een kluit of stam eigenlijk beter? Je leest het hier.

Die heerlijke frisse dennengeur die je elke keer ruikt als je de woonkamer binnenloopt; het lijkt te zijn verdwenen. En dat heeft niks te maken met een mysterieuze bomenziekte of het op steeds grotere schaal kweken van kerstbomen. De dennengeur is simpelweg verdwenen omdat we geen dennenbomen meer in huis halen, zo laat kerstboomspecialist Tim de Greeuw weten.

Lees ook: Eindelijk antwoord op de prangende vraag: wanneer mag de kerstboom?

"We hebben tegenwoordig een andere boom. De den heeft grotendeels plaats moeten maken voor de nordmann. De naalden van de den prikken hard en daarom is de nordmann een stuk populairder geworden de laatste jaren. Een ander voordeel is dat de naalden minder snel uitvallen." En dat die boom een stuk minder geur afgeeft, lijken we voor lief genomen te hebben: "De nordmann heeft een andere chemische structuur en ruikt daarom stukken minder. Hij heeft wel een geur, maar die ruik je haast niet."

Kluit of stam?

Het is ieder jaar weer de vraag. Een boom met een kluit zal waarschijnlijk langer goed blijven; een boom met een stam is weer handiger. Allemaal fabels, aldus de Greeuw. "Een kerstboom kopen met een kluit bestaat haast niet. Kerstbomen hebben enorme kluiten, het is niet te doen om die met de boom te verkopen. Als je een boom met kluit koopt, koop je dus slechts een klein deel van de kluit. Wij zeggen liever; een boom met pot."

Lees ook: Heerhugowaardse families gaan los met kerstversiering: "M'n huis valt goed op"

En dat heeft invloed op de overlevingskansen van je boom, mocht je de boom willen planten. "De boom is al dood. Een boom met 'kluit' heeft nog amper wortelen. De boom water geven heeft geen zin. Hij neemt toch niks meer op. Een boom planten zodat hij volgende jaar nog een jaartje mee kan, mislukt dus meestal."

Natspuiten

Toch zijn er wel degelijk dingen die je kan doen om de 'levensduur' van je boom te verlengen. "Om mee te beginnen moet je de boom laten wennen aan de temperatuuromslag. Zet hem eerst even een nachtje in de garage of hal zodat de temperatuur langzaam oploopt."

Lees ook: De boom mag weer opgetuigd worden: dit zijn de kersttrends van 2018

Ook waar je de boom in de woonkamer zet, heeft invloed op de kwaliteit van je boom: "De kerstboom houdt niet van warmte. Ze de vloerverwarming dus niet vol aan, en zet de boom niet naast een loeiende verwarming." Ook is het verstandig om de boom nat te spuiten met een plantenspuit. Niet zozeer voor de kwaliteit van je boom, maar wel voor de brandveiligheid: "Een boom die natgehouden wordt, heeft veel langer nodig om in de brand te vliegen", aldus de Greeuw.

25 duizend insecten

Een eenzame kerst zul je niet snel hebben met een kerstboom in huis. Ongeveer 25 duizend motten, mijten en luizen vieren de kerst met je mee. Veel last zul je van deze onuitgenodigde gasten niet hebben. Ze verkeren in een diepe winterslaap. Wel bestaat de kans dat ze door de warme temperaturen denken dat de lente is begonnen. Maar wees niet bang; de kriebelige vrienden zorgen doorgaans niet voor allergische reacties.

Duurzame boom

Is het eigenlijk wel duurzaam om ieder jaar weer duizenden bomen te kappen? Volgens de Greeuw valt de impact op het milieu wel mee: "We kappen een boom pas na zeven jaar. Zodra we bomen hebben gekapt, moeten we meteen weer nieuwe planten anders hebben we in de toekomst een probleem. Er groeien dus altijd bomen."