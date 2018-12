Hilversumse burgemeester onder vuur door opmerking over 'zeven negertjes'

HILVERSUM - De Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes heeft zich gisteravond de woede op de hals gehaald van veel mensen door tijdens de raadsvergadering te verwijzen naar 'het verhaal van de zeven negertjes'. Als reactie schrijven mensen op Twitter geschokt te zijn en de opmerking racistisch te vinden.

Broertjes maakte de vergelijking in de vergadering (vanaf minuut 22) na de mededeling dat oud-raadslid Henk Blok van Hart voor Hilversum in een eenmansfractie verder ging. "Dat betekent dat de fractie Hart voor Hilversum nu nog bestaat uit zeven leden. Ik wens de heer Slingerland succes en ik hoop niet dat het verhaal van de zeven negertjes zoals we dat vroeger...", aldus de burgemeester. Hij maakte zijn zin niet af.

'Sorry, niet grappig'

Een deel van de raadsleden moest lachen. Broertjes werd onderbroken door het veelbesproken gemeenteraadslid Rebekka Timmer, dat uit de raad stapte nadat er ophef ontstond toen ze bij een Hilversumse horecagelegenheid bezwaar had gemaakt tegen een zwarte butlerpop. De burgemeester realiseerde zich kennelijk meteen dat de opmerking niet gepast was: "Sorry, nee, het is niet grappig. Kan echt niet. Excuus."

10-0 achter

Maar het kwaad was al geschied. Broertjes introduceerde vlak erna het voormalige SP-raadslid Timmer. Zij zou officieel afscheid nemen als raadslid en stond klaar om haar afscheidsspeech te houden. "Ik wilde u net noemen", zei hij, nadat ze protesteerde tegen zijn opmerking, "ik sta nu alweer met 10-0 achter bij u."

'Voel me geen racist'

Overigens verwees hij later in zijn toespraak nog naar het besluit van Timmer om mee te doen met de demonstratie in Hilversum tegen Zwarte Piet. Broertjes was daarbij. "Ik vond het niet fijn dat de demonstranten zeiden dat ik een racist was, omdat ik me ook niet zo voel. Ik voel me niet aangesproken, en ik voelde me ook niet aangesproken toen jij (Timmer, red.) scandeerde: 'Broertjes, schaam je rot'. Want ik schaamde me helemaal nergens voor."

De Hilversumse burgemeester verwees in zijn opmerking tijdens de raadsvergadering naar een boek - en daarmee een lied - over 'tien kleine negertjes'. Het nummer is van oorsprong een Amerikaans kinderliedje en is vele keren vertaald, ook in het Nederlands. Het lied - de Engelse versie werd in 1868 voor het eerst uitgebracht - is een aftelrijm waarbij het gezelschap van 'tien kleine negertjes' bij elk couplet kleiner wordt.