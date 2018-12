Ook inwoners Uitgeest, Haarlem en IJmuiden bezorgd om gezondheid door grafietregens Tata

IJMOND - Niet alleen de inwoners van Wijk aan Zee maken zich zorgen om hun gezondheid. De grafietregens die het staalbedrijf uitstoot, baart ook de rest van de IJmond zorgen. "Bij mij ligt het stof ook op de kozijnen", aldus een IJmuidenaar.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een bewoners bijeenkomst in het stadion van Telstar in Velsen-Zuid. Daar was het, na de inwoners van Wijk aan Zee twee weken geleden, nu de beurt aan andere IJmonders hun zorgen te uiten en vragen te stellen.

"Als de wind onze kant op staat, wat gelukkig niet zo vaak gebeurt, ligt ook bij ons in IJmuiden het stof op de kozijnen", zei Luuk Kiers. "Daar is nog mee te leven. Wat moeilijker is: je weet niet wat het doet met je gezondheid. Bij ons in de straat zijn veel mensen met hart- en longproblemen. In het verleden is wel eens gezegd dat dat komt doordat IJmuidenaren veel roken, maar dat zal toch niet de enige ooorzaak zijn..?"

Gilles Hendriks: "Ik woon al veerig jaar in Velsen-Noord en heb in mijn straat al heel wat mensen zien overlijden aan verschillende soorten van kanker. Toegegeven, het verband met Tata Steel is moeilijk te leggen. Dat blijft altijd de discussie. Maar ik maak me wel zorgen."



Haarlem

Ook mensen uit Haarlem en Uitgeest spraken hun bezorgdheid uit. Een man uit Haarlem-Noord toonde een vieze zakdoek die hij vlak voor vertrek naar de bijeenkomst over zijn auto had gehaald. Als de wind uit het Noorden komt, heeft ook Haarlem-Noord er volgens hem last van.

Er waren zo'n veertig mensen aanwezig. Daarnaast waren er ook politici van de drie IJmond-gemeenten, Provincie-Noord-Holland, vertegenwoordigers van instanties zoals RIVM, GGD en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Vragen en suggesties

Er konden vragen worden gesteld en suggesties worden gedaan. Aan het eind van de avond verscheen er een top tien van belangrijkste aanbevelingen op het bord. Met hun handtekening beloofden de verantwoordelijken serieus aan de slag te gaan met onder andere betere voorlichting, meer transparantie en betere en frequentere stofmetingen.

De belangrijkste vraag - wat doet het met onze gezondheid? - bleef onbeantwoord. "Het duurt wel erg lang voordat deze vraag wordt beantwoord", aldus Luuk Kiers. "Ik vraag me af of dat terecht is, want je maakt mij niet wijs dat heel veel dingen nog niet bekend zijn. De inhoud van de grafiet is per slot van rekening ook bekend."

Bert van de Velden van de GGD Kennemerland zei dat hij nog niet kon zeggen wanneer de resultaten van het RIVM-onderzoek bekend zullen zijn.

Een aantal mensen sprak van een vruchtbare avond. Gilles Hendrikse had zijn bedenkingen: "Wat er is besproken vanavond, gaat de doofpot in. Daar hoor je nooit meer wat van."