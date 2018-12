IJmond vanavond in gesprek over grafietregens: dit kunnen we verwachten

IJMOND - Tata Steel en de IJmond-gemeenten (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) gaan vanavond in Velsen met bezorgde bewoners in gesprek over de grafietregens. De bijeenkomst komt kort na de publicatie van een omstreden rapport over de gezondheidseffecten.

Fred Segaar, regioverslaggever IJmond, doet vanavond voor NH Nieuws verslag van de bijeenkomst. Hij hoopt dat er meer bekend wordt gemaakt over het onderzoek van de RIVM en de GGD en is benieuwd hoe de rest van IJmond de grafietregens ervaart. "We horen vooral over de ongerustheid van Wijk aan Zeeërs en de Beverwijkers. Vanavond is voor het eerst georganiseerd voor alle mensen uit de IJmondgemeenten, ik ben benieuwd of de mensen in de andere gemeenten zich ook zo’n zorgen maken."

Bezorgde inwoner

Het Beverwijkse raadslid Jacqueline Makbouli is vanavond ook aanwezig. "Ik ben er bij als politicus en als één van de initiatiefnemers van meldpunt Stofmelder.nl, maar vanavond sta ik er in de eerste plaats als bezorgde inwoner", vertelt ze aan NH Nieuws.

Makbouli hoopt op iets meer duiding van het eerder verschenen rapport, maar verwacht dat er vanavond weinig nieuwe feiten boven tafel zullen komen. "Uiteindelijk is mijn grootste vraag nog steeds: wat betekent dit allemaal voor onze gezondheid? Maar daar hadden ze twee weken geleden ook geen antwoord op, dat zal nu wel hetzelfde zijn."

'Middelbare school-achtig'

28 november was er een grote bewonersbijeenkomst voor Wijk aan Zeeërs georganiseerd. Het dorpshuis De Moriaan zat toen bomvol, maar veel bezoekers waren ontevreden over de uitkomst omdat de instanties weinig antwoorden gaven.

Dit keer vindt het gesprek plaats in het stadion van Telstar in Velsen-Zuid. Niet plenair zoals in Wijk aan Zee, de gemeenten wil vanavond in groepen van vijftien mensen met haar inwoners in gesprek gaan. Een vreemde maatregel, vindt NH Nieuws-verslaggever Segaar.

"Misschien willen ze voorkomen dat het één grote discussie wordt, maar het voelt een beetje te middelbare school-achtig. Ik denk dat veel inwoners hier niet blij mee zijn."

Naast de gemeentes zijn vanavond ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst IJmond, Tata Steel, provincie Noord-Holland en de GGD aanwezig. De avond begint om 20.00 uur.

De inloop is vanaf 19.30 uur. Aan het einde van de bijeenkomst zou er vanuit de inwoners een advies moeten zijn opgeleverd aan de lokale overheden en Tata Steel.

Stofmelder

Vanavond gaat ook het meldpunt stofmelder.nl online. Omwonenden kunnen hierop de uitstoot van Tata Steel melden.