Directeur Tata Steel: "Over tien jaar moet de overlast achter de rug zijn"

EGMOND AAN ZEE - In het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co liet Tata Steel directeur Hans van den Berg vanmiddag weten dat de staalfabriek zich beseft dat ze de laatste periode 'geen goede buurman' zijn geweest voor de IJmonders. Ze ontwikkelen een plan om de oorzaak van de de grafietoverlast tegen te gaan en willen over tien jaar "overlastvrij" zijn.

Dit plan zou in 1,5 jaar klaar moeten zijn, volgens de directeur. De uitvoering zou betekenen dat de verwerking van de 'slaksoorten' die overlast geven in een gesloten ruimte met afzuiging plaats moeten gaan vinden. Slak is een bijproduct dat vrijkomt bij de productie van ruw ijzer en staal. Bij de verwerking van slak kan grafiet vrijkomen, wat dan weer voor de grafietregens zorgt.

Dwangsommen

Op de vraag waarom de grafietregens nu nog niet gestopt zijn, ondanks de dwangsommen, reageert directeur Van den Berg: "De maatregelen die we op korte termijn hebben genomen, blijken nog niet volledig afdoende te zijn."

Al zegt hij wel te merken dat het aantal meldingen de laatste tijd is afgenomen, wat volgens de directeur een positief teken is. Hij belooft beterschap: "We hebben ook een plan voor de komende maanden, waardoor de overlast verder moet verminderen tot er een definitieve oplossing is."

De vergunning om het plan van Tata Steel om de overlast van de grafietregens tegen te gaan is nog niet verleend, maar de directeur is hoopvol voor de toekomst. "Ik denk dat we binnen een jaar of tien het grootste deel van deze overlast achter de rug moeten hebben."

Al vindt hij het lastig om te zeggen of de fabriek dan ook geen overlast en vervuiling meer geeft door fijnstof of CO2. "Dat weet ik niet".