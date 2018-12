Inwoners Uithoorn blijven last houden van vliegroutes: geen alternatieven mogelijk

UITHOORN - Er bestaan géén alternatieve vliegroutes die geluidshinder voor inwoners uit Uithoorn zullen verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van gemeente Uithoorn. Ondanks de grote teleurstelling wil Schiphol-wethouder Hans Bouma zich hard maken voor andere alternatieven om de overlast te beperken.

De gemeente Uithoorn heeft onderzoek laten doen naar mogelijkheden om de vertrekroutes vanaf de Aalsmeerbaan te verleggen, om geluidsoverlast voor inwoners te beperken. Vanmiddag werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

"We waren echt heel erg teleurgesteld", aldus Bouma. "We deden het onderzoek om te kijken of we de situatie voor inwoners konden verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat we één wijk kunnen ontlasten, maar daarmee ook een andere wijk meer gaan belasten." Alles omvattend zou het Uithoorn wel iets opleveren, maar het college wil verder zoeken naar een betere oplossing. "Dit is geen verbetering voor het totaalplaatje van Uithoorn. Daarom gaan we niet verder met het onderzoek."



De Aalsmeerbaan is een secundaire baan, dat wil zeggen dat hij minder gebruikt zou moeten worden dan de Polderbaan en de Kaagbaan. De baan ligt dichtbij bewoond gebied. Omwonenden zeggen echter dat de Aalsmeerbaan veel meer wordt gebruikt dan is afgesproken. In Aalsmeer wordt al gesproken van het uitkopen van huiseigenaren in een strook zeer dichtbij deze baan.

Uithoorn rusteloos

Volgens de wethouder is de belangrijkste conclusie dat de overlast van Uithoorn enorm aan het groeien is. "En die overlast zal alleen maar groter en groter worden als Schiphol gaat groeien. Ik zeg wel eens: als het zo door gaat, halen we Aalsmeer in qua geluidshinder", aldus Bouma. Volgens hem is er geen 'rust' meer in Uithoorn.

Een stop op de groei van Schiphol is volgens Bouma ook niet het antwoord. "Schiphol is ook wat waard voor ons. Veel mensen werken op Schiphol", zegt hij. Maar hij gelooft dat er andere mogelijkheden zijn om overlast te verminderen. "We hebben nu veel informatie over de situatie bij Uithoorn, en die kunnen we gebruiken in de vervolgdiscussie waarin we kijken of we tóch nog wat voor Uithoorn kunnen verbeteren", zegt Bouma. Wát weet hij niet, maar als er een wil is, zijn er oplossingen: "Ik ga me er echt hard voor maken."