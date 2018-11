Directeur Natuur en Milieufederatie over 40.000 extra vluchten Schiphol: "Kans nihil"

SCHIPHOL - Directeur Natuur en Milieufederatie, Sijas Akkerman, is het fundamenteel niet eens met het concept-milieueffectrapport van Schiphol. "Schiphol kan echt niet verder groeien", vindt Akkerman. "Als Schiphol uitbreidt dan worden Aalsmeer en Uithoorn onbewoonbaar."

Vanmiddag is via de NOS bekend geworden dat volgens een concept-milieueffectrapport (MER) Schiphol theoretisch kan doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar in 2023, dat zijn er 40.000 meer dan nu is toegestaan.

Lees ook: Concept-milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten

Het is een scenario dat Akkerman en de omwonenden niet zien zitten.

Akkerman geeft aan dat de cijfers die in het concept-MER gebruikt zijn niet kloppen. Volgens hem zou de groei van de vluchten zo groot zijn dat de luchtverkeersleiding de drukte niet aan zou kunnen. Ook zijn de cijfers van milieu nog niet eens goed meegerekend.

Donderdag zal het concept-milieueffectrapport over Schiphol verschijnen. De kans dat dit rapport uiteindelijk gaat leiden tot een groei van 40.000 extra vluchten is volgens Akkerman nihil: "Meer vluchten laten vliegen voor Schiphol kan niet voor de omwonende en niet voor het milieu"