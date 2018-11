Concept-milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten

SCHIPHOL - Ingewijden hebben aan de NOS laten weten dat Schiphol theoretisch kan doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar in 2023, dat zijn er 40.000 meer dan nu is toegestaan. Dit zou staan in een concept-milieueffectrapport over Schiphol dat donderdag zal verschijnen. Mocht het groeiscenario werkelijkheid worden zullen vooral inwoners van Aalsmeer en Uithoorn hier de dupe van zijn.

In het artikel van de NOS valt te lezen dat Schiphol al jaren aan een milieueffectrapportage (MER) werkt. Dit rapport is nodig om vast te stellen wat vanuit milieuoogpunt de maximale capaciteit van de luchthaven kan worden.

Stillere vliegtuigen geeft ruimte voor groei

In het conceptrapport is meegenomen dat vliegtuigen sinds 2004 een stuk stiller zijn geworden. Eerder is afgesproken dat de vermindering van geluidsoverlast gebruikt mag worden om de groei te compenseren. De opstellers hebben aan de NOS laten weten dat uit hun berekening blijkt dat dit zelfs ruimte geeft voor 60.000 extra vluchten. Echter, zou de groei dan zou groot zijn dat de luchtverkeersleiding hem niet aan zou kunnen. De situatie bij Schiphol is namelijk erg complex: er is te weinig ruimte in de lucht en landingsbanen liggen dicht bij elkaar.

Lees ook: Meetup op de markt: de groei van Schiphol

Overlast voor buurtbewoners

Vooral de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan zouden in het geval van 40.000 extra vluchten meer ingezet moeten worden. Dit betekent dat inwoners van Aalsmeer, Zwanenburg en Uithoorn de meeste overlast zullen krijgen mocht de groei werkelijkheid worden.

Reactie Schiphol op uitlekken concept-milieueffectrapport

Op de website van Schiphol is een reactie te vinden van de luchthaven op het artikel van de NOS. Hierin laat Schiphol weten dat de MER een beeld geeft van 'beschikbare milieuruimte op Schiphol' maar 'geen voorstel of voorkeursvariant' is. Hiermee wijst de luchthaven er op dat het rapport inzicht geeft in mogelijke scenario's maar dat de omgevingsraad van Schiphol, waarin de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, omwonenden, milieuorganisaties en overheden zijn vertegenwoordigd nog in gesprek is voor een advies aan de minister van infrastructuur.