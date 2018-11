Meetup op de markt: de groei van Schiphol

HOOFDDORP - Kan Schiphol na 2020 weer groeien of is de rek er helemaal uit? Voor de komende twee jaar is het duidelijk: het maximaal aantal jaarlijkse vliegbewegingen van 500.000 is inmiddels bereikt. Voorstanders van groei vrezen economische schade als dat zo blijft, tegenstanders van groei vrezen juist schade voor mens en milieu. NH Nieuws debatteerde met deze voor- en tegenstanders op de markt in Hoofddorp.

Op woensdag 21 november mogen inwoners van zowel Haarlemmermeer als Haarlemmerliede en Spaarwoude stemmen. Die gemeenten deden in maart niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen vanwege de aanstaande fusie op 1 januari 2019. In aanloop naar de verkiezingen streken we neer op markt van Hoofddorp voor twee thema's. Dit keer ging het over de groei van Schiphol.

Voorstander

Adam Elzakalai is wethouder luchthavenzaken in de gemeente Haarlemmermeer. De stad is een van de gemeenten die economisch profiteert van Schiphol, vindt Elzakalai. Wat hem betreft komen er weer meer vliegbewegingen bij, vooral routes naar steden in bijvoorbeeld India, waar Nederland meer handelsbetrekkingen kan binnenhalen.

Tegenstander

Aan de andere kant wil Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland juist dat Schiphol krimpt. Vooral de vele korte vakantievluchten dragen nauwelijks bij aan de economie, zijn vervuilend en zorgen voor veel geluidshinder voor steeds meer omwonenden. "We moeten meer met de trein reizen", vindt Akkerman.

De Haarlemmermeerders

De bezoekers van de Hoofddorpse markt, de inwoners van gemeente, voegden zich ook in het debat. Zo vond de een een groei naar 800.000 vliegbewegingen per jaar een goed idee en had een ander het niet voor mogelijk gehouden dat de overlast zo gestegen was in de vijftien jaar dat zij in Hoofddorp woonde. Iedereen was welkom om zijn of haar zegje te doen en bovengenoemde mannen te confronteren met hun mening.

