750.000 euro voor kunstwerk Ida niet genoeg voor Tom Claassen: "Bigger is better"

HAARLEMMERMEER - Er zijn de nodige woorden vuil gemaakt over het enorme kunstwerk Ida dat in Hoofddorp zal verschijnen. Ze wordt zo'n 20 bij 40 meter en kost maar liefst 750.000 euro. Kunstenaar Tom Claassen zou er graag nog een schepje bovenop willen doen.

Hij werft momenteel fondsen om het werk dat bij PARK21 wordt geplaatst 'nog mooier' te maken. "Bigger is better", aldus de kunstenaar.

Om toeristen te trekken besloot de gemeente Haarlemmermeer in 2012 dat er kunst moest komen die vanuit het vliegtuig is te zien. Een onafhankelijke kunstcommissie koos voor Ida, het werk van Tom Claassen.

Negatieve reacties

De negatieve reacties zijn de Brabantse kunstenaar niet ontgaan. "Ik heb destijds wel wat berichtjes gekregen uit het hoge noorden", zegt Claassen. "Men was ontsteld", vertelt hij.

Op de vraag wat hij daar van vond, antwoordt de kunstenaar: "Tja, het is logisch. De kunst is een kwetsbaar gebied. Het zijn geen bruggen en wegen, dokters of verpleegkundige. Maar wel wezenlijke dingen die zaken kunnen opfleuren en zinniger kunnen maken", vindt hij.

Dat Ida zo duur is, komt volgens de kunstenaar puur door het formaat. "Het is een enorm groot ding met enorm veel oppervlakte", legt hij uit. "Dat moet allemaal geproduceerd, getransporteerd, geplaatst, in elkaar gelast en geslepen worden. Een hoop werk."

De kunstenaar en de architect houden er samen een ton aan over. Dit is volgens gemeente Haarlemmermeer een honorarium volgens de norm die de Rijksgebouwendienst hanteert bij kunstopdrachten.

Toeristen trekken

Ida is geïnspireerd op de strijd tegen het water en de bloembollen van de polder. Het is minder aaibaar dan zijn andere werk zoals de liggende mannen op Schiphol, de olifanten langs de A6 of het mannetje in Hoofddorp. "Het is meer natuur en meer technisch. Ik vind dat mensen zelf moeten bepalen wat Ida precies is", zegt Claassen. "Sommigen zien er een kreeft in, anderen een akelige microbe met tentakels."



Het is de bedoeling dat Ida op een heuvel komt te staan, zodat het kunstwerk goed te zien is. "Ik zie voor me dat mensen daar met zonsondergang van genieten met een zelf meegebrachte versnapering. Een wit wijntje ofzo", beschrijft hij.



Extra geld

Op dit moment is Claassen bezig om fondsen te werven en zo extra geld binnen te halen. "Bigger is better in dit geval. Niet dat ons honorarium dan nog omhoog gaat, dát jammer genoeg niet", zegt Claassen met een glimlach.