Praten over de toekomst van de luchtvaart: "Stoppen met de groei van Schiphol"

AMSTERDAM - In de Amsterdamse Amsterdome, vroeger de koepel van luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol, spraken omwonenden en vertegenwoordigers van Schiphol vandaag met elkaar over de toekomst van de luchtvaart. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) sloot de Luchtvaartdag af.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Er waren enkele honderden omwonenden op de Luchtvaartdag afgekomen; voornamelijk tegenstanders van de groei van Schiphol. In kleine en grote zalen discussiëerden ze over thema's zoals de impact van de luchtvaart op het klimaat, het opnieuw indelen van het luchtruim en de verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee.

Dick Benschop, de president-directeur van Schiphol, sprak met klein gezelschap direct-omwonenden over de groei van Schiphol; zonder twijfel het meest besproken onderwerp van vandaag. "Ik luister en neem dingen serieus", zegt Benschop tegen NH Nieuws over het 'huiskamergesprek'. "Maar je kunt niet de hele toekomst aan elkaar praten."

Pas op de plaats maken

Een inwoner van Amstelveen liet Benschop weten dat hij vindt dat de groei van Schiphol moet stoppen. "Pas op de plaats maken en ons realiseren dat de groei nooit oneindig kan zijn". De Amstelvener meent dat Dick Benschop eerder bereid te zijn groei te matigen dan zijn voorganger Jos Nijhuis. Onder zijn leiding liep Schiphol vorig jaar al, veel eerder dan verwacht, tegen de limieten van het aantal vliegbewegingen per jaar: 500.000.

Enquete

Bij een andere bijeenkomst werden de resultaten besproken van een online enquête op initiatief van de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol. Een van de uitkomsten was dat 38 procent vindt dat Schiphol na 2020 niet meer moet groeien. Van de 4.500 inzenders vond 30 procent dat meer groei mogelijk is en 24 procent wil dat het aantal vluchten afneemt.

De laatste bijeenkomst was zoals de dag ook begon: in de grote zaal van Amsterdome. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kreeg daar het woord. Ze werd kort onderbroken door een klein protest van twee boze omwonenden. "Er zijn geen makkelijke oplossingen meer", aldus Van Nieuwenhuizen. "We moeten dit met elkaar in het land bediscussiëren. Hoeveel luchtvaart willen wij en hoeveel kunnen we aan?"

De minister werkt aan een Luchtvaartnota met daarin een visie op de toekomst van de luchtvaart tot 2050. Uiteindelijk geeft Omgevingsraad Schiphol advies aan de minister en wordt er in de Tweede Kamer over besloten.

We maakten een impressie van de eerste Nederlandse Luchtvaartdag: