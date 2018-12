IJmonders kunnen uitstoot Tata Steel melden op website

IJMOND - Vanaf morgenavond kunnen inwoners van de IJmond digitaal melding maken van uitstoot bij Tata Steel op stofmelder.nl. De site is een initiatief van Beverwijkers Jan van Kampen en Sanne Walvisch.

De lancering is op hetzelfde moment als de bewonersbijeenkomst in Velsen-Zuid over de grafietregens. Op de avond zal geflyerd worden om mensen te attenderen op stofmelder.nl.

Met hun actie hebben Van Kampen Walvisch inmiddels 2100 euro binnengehaald. Duizend euro is nodig voor het ontwikkelen van de site. De rest van het bedrag zal worden besteed aan stofmeters. Vanaf volgende week is voor iedereen te zien wat er aan uitstootr in welke plaats gebeurt.

Van Kampen vindt het belangrijk dat er één platform is waar alle klachten binnen komen. "Het moet een plek zijn waar alle klachten centraal binnenkomen en worden doorgespeeld naar alle instanties. Dat is iets wat nog onduidelijk was; of Tata Steel wel alles doorspeelt naar de gemeente."