Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wijk aan Zeeërs en hoogleraar: "Onderzoek naar grafietregen deugt niet" Foto: NH Nieuws

WIJK AAN ZEE - Niet alleen hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer is kritisch over het onderzoek dat adviesbureau Royal Haskoning maakte over de grafietregens in Wijk aan Zee. Ook dorpsbewoners kijken met argusogen naar de resultaten.

"Dit onderzoek had vanuit het dorp zelf moeten komen, of in ieder geval door de gemeente. Dit is toch een gevalletje 'de slager keurt zijn eigen vlees'", aldus Wijk aan Zeeër Jan van der Land. Het adviesbureau werkte in opdracht van Tata Steel. Lees ook: Hoogleraar kraakt Tata-rapport: "Als ik daar zou wonen, zou ik mij absoluut zorgen maken" Buurtgenoot Hans Ghijsel voegt daar aan toe dat de looptijd van het onderzoek, twee weken, te kort is voor een degelijk onderzoek. Een stelling die niet alleen De Boer, maar ook het adviesbureau zelf in het rapport beaamde. Volgens het onderzoeksrapport zouden de 'gezondheidseffecten hoogstwaarschijnlijk meevallen.' Maar hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer denkt daar anders over en ook buurtbewoners zijn niet overtuigd dat alles in het rapport klopt. Lees ook: Onderzoek naar gezondheidsrisico's grafietregen: braken, oogirritatie en longschade Omwonenden van Tata Steel moeten zich zorgen maken over hun gezondheid. Dat stelt De Boer na het lezen van het onderzoeksrapport. "Absoluut", antwoordt de hoogleraar op de vraag of hij zich zorgen zou maken als hij in Wijk aan Zee zou wonen. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003