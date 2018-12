Bewoners IJmond weer in gesprek met Tata Steel over grafietregens

IJMOND - Inwoners van Velsen, Beverwijk en Heemskerk krijgen morgenavond de kans vragen te stellen over de grafietregens bij Tata Steel. Dat is bijna twee weken na de bijeenkomst voor inwoners van Wijk aan Zee in sporthal De Moriaan.

Dit keer vindt het gesprek plaats in het stadion van Telstar in Velsen-Zuid. In een persbericht melden de gemeenten in de IJmond dat het resultaat van de bijeenkomst een advies moet opleveren aan de lokale overheden zelf en Tata Steel.

De opzet van de avond is anders dan in Wijk aan Zee, waar een plenaire bijeenkomst werd gehouden. De gemeenten willen in groepen van vijftien mensen met haar inwoners in gesprek gaan.

Verder zijn de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst IJmond, Tata Steel, provincie Noord-Holland en de GGD aanwezig. De avond begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur.

Ook kunnen IJmonders vanaf morgenavond op de website stofmelder.nl de uitstoot van Tata Steel melden. De site is een initiatief van twee Beverwijkers.