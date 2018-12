Deel dit artikel:













'Van den Brom en AZ na dit seizoen uit elkaar' Foto: Pro Shots/Joep Leenen

ALKMAAR - AZ trainer John van den Brom is bezig aan zijn laatste maanden in Alkmaarse dienst, zo meldt het Algemeen Dagblad. Zijn contract loopt aan het eind van dit seizoen af en wordt niet verlengd. Waarschijnlijk neemt Arne Slot, momenteel nog assistent van Van den Brom, na dit seizoen het stokje over.

Het nieuws dat de trainer en club uit elkaar gaan komt natuurlijk niet echt als een verrassing. Daar waar AZ vorig seizoen imponeerde vallen de resultaten dit seizoen tot op heden tegen. Voorafgaand aan de winst vrijdagavond tegen Fortuna Sittard behaalde de ploeg van Van den Brom slechts acht punten in acht wedstrijden. Lees ook: AZ boekt ruime overwinning in Sittard Van den Brom is op dit moment de langstzittende trainer van de eredivisie en werd recent ook nog de langstzittende AZ trainer. Volgens Voetbal International is de oefenmeester met FC Utrecht in gesprek om daar volgend seizoen Dick Advocaat op te volgen. Lees ook: John van den Brom op grote hoogte: "Mooi dat ik Van Gaal en Kessler overtref"