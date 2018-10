John van den Brom op grote hoogte: "Mooi dat ik Van Gaal en Kessler overtref"

ALKMAAR - John van den Brom is de langstzittende trainer van AZ uit de historie. Een bijzondere mijlpaal en daarom maken we met hem een luchtballonvaart. "Ik hou van dit soort dingen."

Op het trainingsveld voor het stadion vertrok de luchtballon richting het noorden en dus ook over het AFAS Stadion heen. Een uniek moment. "Het is geweldig en over het stadion heen is kicken."

"Mooi lijstje"

John van den Brom begon eind september 2014 aan zijn klus bij AZ. Inmiddels gaat hij zijn vijfde seizoen in en zat hij al 183 keer op de bank bij de Alkmaarse club. "Dat ik als trainer zo lang bij deze club zit, dat zegt mij heel veel. Het is voor mij persoonlijk heel mooi dat ik Louis van Gaal en Georg Kessler overtref. Een mooi lijst en daar sta ik nu bovenaan."

FC Utrecht live bij NH

Zaterdagavond zit en staat Van den Brom weer met twee benen op de grond. Zijn team heeft wat goed te maken na de 5-0 nederlaag in de vorige speelronde tegen Ajax. Tegenstander dit weekend is in de Galgenwaard FC Utrecht. Dit duel begint om 20.45 uur en is live te volgen op deze site en bij NH Sport op facebook.

Lees ook: Van den Brom: "Die dingen moeten zaterdag absoluut beter"

De luchtballon landde uiteindelijk in een weiland in Spanbroek. Klik op de video voor de hele reportage van John van den Brom in een luchtballon.