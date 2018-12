AZ boekt ruime overwinning in Sittard

SITTARD - In een regenachtig Sittard heeft AZ gewonnen van Fortuna. De Alkmaarders stonden onder grote druk en konden wel een winstpartij gebruiken. Mats Seuntjes, Oussama Idrissi en Guus Til zorgden daarvoor: 0-3.

De druk bij AZ nam voor de wedstrijd toe, want het spel van de Alkmaarders was al een paar wedstrijden slecht en de resultaten bleven uit. Geen excuses meer, gaf een trainer John van den Brom aan voor de wedstrijd.

Na zeven rommelige minuten hadden de Alkmaarders achter kunnen staan. Teun Koopmeiners zag niet dat Lisandro Semedo in zijn rug kwam op de helft van AZ en verloor de bal. De aanvaller stormde op keeper Marco Bizot af, maar Ron Vlaar kon net op tijd erger voorkomen.

AZ scoort

Oussama Idrissi was al vroeg belangrijk voor AZ. Hij zette na elf minuten spelen de aanval op vanaf de linkerkant en kreeg de bal terug van Thomas Ouwejan. De lage voorzet op Mats Seuntjes was prima, die hoefde alleen zijn voet achter de bal te zetten voor de vroege 0-1.

Beide ploegen waren slordig in balbezit en ook het kletsnatte veld hielp niet. Toch was de eerste helft vermakelijk om te zien. Na een half uur mocht Semedo een actie maken vanaf de linkerkant. Zijn schot werd gepareerd door Bizot.

In de rust aandacht voor veel belangrijkere zaken. De meegereisde Alkmaarse fans stonden stil bij het overlijden van Marco Bellis, een AZ-fan in hart en nieren.

Lees ook: Ernstig zieke AZ-supporter Marco overleden

Vijf minuten na rust bewees Bizot weer zijn waarde. Mark Diemers kreeg de bal vanaf de rechterkant laag voor. Hij kwam voor zijn man en schoot hard in, maar de redding van de keeper was net voldoende. De invliegende Lamprou kwam net tekort.

0-2

AZ verdubbelde de voorsprong uit een counter uit het boekje. Fortuna leek net het overwicht te gaan krijgen toen de Alkmaarders toesloegen. Stengs vond de ruimte aan de linkerkant en uiteindelijk werd Idrissi gevonden. Die kwam naar binnen en mikte raak in de kruising.

De scheidrechter beleefde een minder gelukkige avond. Hij werd na een paar discutabele beslissingen de hele tweede helft uitgejouwd door het Limburger publiek.

Beauty

Daar leek het bij te blijven, maar Guus Til dacht daar anders over. Een prachtige uithaal van de nummer 10 vloog tien minuten voor tijd hard in de linkerkruising. Daarmee was het verzet van Fortuna definitief gebroken. De tribunes stroomden langzaam leeg en na het laatste fluitsignaal kon ook AZ de terugreis inzetten.

AZ bezet na vijftien wedstrijden de zevende plaats met tweeëntwintig punten.

Opstelling Fortuna Sittard: Koșelev, Essers (Ciranni/46), Ninaj, Dammers, Pinto, Martínez, Diemers, El Messaoudi (Hutten/82), Semedo, Stokkers (Novakovich/74), Lamprou

Opstelling AZ: Bizot, Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan, Midtsjø (Van Rhijn/83), Til, Maher, Stengs, Seuntjens (Druijf/75), Idrissi