Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Supermarkt deelt beelden van provocerende appeldief: "Zo uitdagend maken we het niet vaak mee" Foto: AH Callantsoog

CALLANTSOOG - De Albert Heijn in Callantsoog heeft beelden gedeeld waarop te zien is hoe een jongeman een zak appels steelt. "Als je zo stoer bent om bij ons een zak appels te jatten, dan vind je het vast niet erg dat we iedereen laten meegenieten van je actie."

Op de beelden is te zien hoe hij nonchalant en met z'n handen in z'n zakken richting een schap met appels schuifelt. Als hij recht voor de appels staat, lijkt hij richting de camera te kijken en doet alsof hij boven het fruit masturbeert, om er vervolgens opzichtig en met een brede grijns op z'n gezicht ook nog een scheet uit te persen. Lees ook: Winkeldieven stelen ruim duizend euro aan apparatuur Dan draait hij z'n gezicht weer richting de camera, haalt een hand uit z'n zak, pakt 'stiekem' een zak appels, legt ze met gevoel voor theater als een baby op z'n armen en loopt vervolgens met grote passen de winkel uit. Eenmaal buiten zet hij het op - nog net in het zicht van de camera - op een lopen. 'Nu wordt het te gek'

"Winkeldiefstal gebeurt regelmatig", vertelt de supermarktmanager aan NH Nieuws. "Dan doen we altijd aangifte, en gelukkig worden er regelmatig mensen opgepakt." Toch maakt de supermarkt beelden van de diefstallen niet altijd openbaar. "Af en toe denken we: nu wordt het te gek", verklaart hij waarom dat ditmaal wel is gedaan. 'Zo uitdagend'

De manager vermoedt dat de dief niet bewust richting de camera kijkt. "Maar waar hij dan wel naar kijkt, weet ik niet. Maar zo uitdagend maken we het niet vaak mee." Lees ook: Laarder gooit winkelmandje vol en loopt weg: "Ik hoef niet te betalen" Het bewuste schap met appels staat naast de klaphekjes, wat de drempel voor potentiële winkeldieven lager maakt, erkent de manager. Toch is hij niet van plan om het schap weg te halen. "Iedere winkel heeft producten voor de kassa staan", verwijst hij naar andere filialen van de Zaanse grootgrutter. "En bij sommige winkels staan producten buiten." 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003