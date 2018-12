Deel dit artikel:













Winkeldieven stelen ruim duizend euro aan apparatuur Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - De politie is op zoek naar twee brutale winkeldieven die op maandag 1 oktober bij een elektronicazaak in Buitenveldert voor ruim duizend euro aan apparatuur hebben gestolen. Van de diefstal zijn beelden vrijgegeven in Bureau NH.

De verdachten lopen samen in de middag de winkel binnen. Als de verkopers even afgeleid zijn, lopen ze naar een vak met dure mediaspelers, trekken het alarm los en verstoppen de gestolen spullen onder hun kleding. De winkeldieven gingen 'snel en gewiekst' te werk. De politie verwacht dan ook dat het niet hun eerste en ook niet hun laatste winkeldiefstal is geweest. 🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug. Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NHterug.